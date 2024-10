Libano, spari contro base Unifil: “Ferito un altro casco blu” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il militare è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un proiettile all'ospedale della missione ed è in condizioni stabili Imolaoggi.it - Libano, spari contro base Unifil: “Ferito un altro casco blu” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il militare è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un proiettile all'ospedale della missione ed è in condizioni stabili

Meloni al Med9 : inaccettabili gli spari in Libano contro Unifil. La nota congiunta con Macron e Sanchez - Questi attacchi costituiscono una grave violazione degli obblighi di Israele ai sensi dell’UNSCR 1701 e del diritto internazionale umanitario. Questi attacchi sono ingiustificabili e finiranno immediatamente. Per noi rappresenta una priorità strategica, particolarmente lo rappresenta per questo governo. (Secoloditalia.it)

In Libano nuovi spari contro la base Unifil - Pare che il contingente dell'Onu si sia trovato in mezzo al fuoco incrociato tra le Idf e gli Hezbollah. Il bilancio parla di due peacekeeper feriti. (Ilgiornale.it)

Ancora spari sulla base Unifil in Libano : feriti due caschi blu cingalesi - Lo riporta Haaretz. I feriti sono di nazionalità cingalese. Secondo la tv libanese al-Mayadeen, vicina a Hezbollah, i colpi d’artiglieria sono stati sparati contro una torre di osservazione nel quartier generale di Naqura. Le forze di difesa israeliane hanno di nuovo sparato contro una torre dell’Unifil, la missione Onu nel Sud del Libano, ferendo almeno due peacekeeper. (Lettera43.it)