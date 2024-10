Libano, Idf colpisce ancora basi Unifil: 2 feriti. Meloni: “Inaccettabile” (Di sabato 12 ottobre 2024) Per il secondo giorno di fila, le basi di Unifil in Libano sono finite sotto il fuoco israeliano e altri due caschi blu, questa volta di nazionalità srilankese, sono rimasti feriti. “Il quartier generale dell’Unifil a Naqoura è stato colpito da esplosioni”, ha fatto sapere la missione Onu, aggiungendo che i due peacekeeper sono stati coinvolti in due deflagrazioni “avvenute nei pressi di una torre di osservazione”.Unifil ha aggiunto che “diversi muri a T nella nostra posizione ONU 1-31, vicino alla Linea Blu a Labbouneh, sono caduti quando un caterpillar dell’Idf ha colpito il perimetro e i carri armati dell’Idf si sono mossi in prossimità della posizione Onu”. La posizione 1-31 è presidiata dal personale militare italiano, già colpita in precedenza dall’Idf. Lapresse.it - Libano, Idf colpisce ancora basi Unifil: 2 feriti. Meloni: “Inaccettabile” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Per il secondo giorno di fila, lediinsono finite sotto il fuoco israeliano e altri due caschi blu, questa volta di nazionalità srilankese, sono rimasti. “Il quartier generale dell’a Naqoura è stato colpito da esplosioni”, ha fatto sapere la missione Onu, aggiungendo che i due peacekeeper sono stati coinvolti in due deflagrazioni “avvenute nei pressi di una torre di osservazione”.ha aggiunto che “diversi muri a T nella nostra posizione ONU 1-31, vicino alla Linea Blu a Labbouneh, sono caduti quando un caterpillar dell’Idf ha colpito il perimetro e i carri armati dell’Idf si sono mossi in prossimità della posizione Onu”. La posizione 1-31 è presidiata dal personale militare italiano, già colpita in precedenza dall’Idf.

