Libano, 2.255 uccise dai raid israeliani da inizio attacchi (Di sabato 12 ottobre 2024) Gli attacchi israeliani contro il Libano hanno causato la morte di 2.255 persone e il ferimento di altre 10.524 da quando Israele ha lanciato i suoi attacchi contro il Paese diverse settimane fa. Lo ha riferito oggi il ministero della Salute libanese, scrive il Guardian. L'aumento del numero delle vittime corre parallelamente in concomitanza con lo sfollamento forzato di 1,2 milioni di persone dal Libano, pari a circa un quarto della popolazione del Paese. Oltre ai civili, almeno 28 operatori sanitari sono stati uccisi in Libano, ha reso noto la scorsa settimana l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quotidiano.net - Libano, 2.255 uccise dai raid israeliani da inizio attacchi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Glicontro ilhanno causato la morte di 2.255 persone e il ferimento di altre 10.524 da quando Israele ha lanciato i suoicontro il Paese diverse settimane fa. Lo ha riferito oggi il ministero della Salute libanese, scrive il Guardian. L'aumento del numero delle vittime corre parallelamente in concomitanza con lo sfollamento forzato di 1,2 milioni di persone dal, pari a circa un quarto della popolazione del Paese. Oltre ai civili, almeno 28 operatori sanitari sono stati uccisi in, ha reso noto la scorsa settimana l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

