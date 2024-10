Giornalettismo.com - Le relazioni che cambiano, ai tempi dell’amore digitale

(Di sabato 12 ottobre 2024) Esiste una rivoluzione culturale per quanto riguarda la nascita e lo sviluppo delle, grazie alle nuove piattaforme digitali (ne vengon fuori di sempre più numerose) che favoriscono gli incontri amorosi? La verità è che, analizzando i dati, viene fuori che questo tipo di strumento sia diffuso soltanto in una specifica fascia d’età (che – non a caso – fino a qualche anno fa ha monopolizzato l’attenzione mediatica almeno sui canali di informazione, dettando anche l’agenda setting). Stiamo parlando dei millennials e della generazione a loro immediatamente precedente: nella fascia d’età 30-49 anni, infatti, è molto più presente l’utilizzo di app di incontri. Uso di app di incontri, come cambia l’amore aidel digital In realtà, però, da qualche anno il palcoscenico mediatico se l’è preso la GenZ.