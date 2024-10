Lanazione.it - Larcianese-Montecatini. Un altro derby batticuore

(Di sabato 12 ottobre 2024) Sesta giornata in arrivo per il girone A di Promozione. Il turno, inaugurato questo pomeriggio dall’anticipo Viaccia-Firenze Ovest, vivrà domani (ore 15.30) intorno al match clou frae Valdinievole. Sfida delicatissima per i termali, a caccia della prima vittoria sotto la guida del neo tecnico Francesco Fabbri. L’avversario però è di quelli tosti, perché laè formazione lanciatissima. L’ultima volta che le due formazioni si sono incontrate risale al 26 marzo 2023, sfida in cui in pratica si decise la vittoria finale di quel campionato, che andò proprio al Valdinievolevittorioso (0-3). In questa stagione la partenza dellaè stata davvero a razzo: i viola vogliono vincere per attaccare il primo posto del girone A, distante solo due punti. In casaassente il capitano Rinaldi, colpito da una giornata di squalifica.