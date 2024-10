L’acqua calda in cella è un diritto: Sollicciano ha 90 giorni per adeguarsi (Di sabato 12 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayL’acqua calda è un diritto. Anche in carcere. Il tribunale di Firenze ha accolto il ricorso di un detenuto, il cui caso era diventato noto lo scorso luglio. Allora il magistrato di sorveglianza aveva rigettato il reclamo relativo alle Firenzetoday.it - L’acqua calda in cella è un diritto: Sollicciano ha 90 giorni per adeguarsi Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayè un. Anche in carcere. Il tribunale di Firenze ha accolto il ricorso di un detenuto, il cui caso era diventato noto lo scorso luglio. Allora il magistrato di sorveglianza aveva rigettato il reclamo relativo alle

Carcere - ricorso accolto : “L’acqua calda in cella è un diritto : adeguarsi” - Tale circostanza è stata oggetto di plurimi e ripetuti accertamenti in primo luogo da parte dell’autorità sanitaria locale che” nei verbali delle visite effettuate, “danno atto di una situazione ormai cronicizzatasi di evidenti carenze igienico-sanitarie e manutentive desumibili dalle tracce evidenti di infiltrazioni in molte zone di uso comune e all’interno delle sezioni, con formazione di ... (Lanazione.it)