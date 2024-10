La prima squadra. Punte sotto esame. Jovic verso l’addio (Di sabato 12 ottobre 2024) In scadenza a giugno 2025, fuori dalla lista Champions e dai radar di Fonseca: Luka Jovic, sul punto di partire già a fine mercato estivo, ha i bagagli (quasi) pronti per gennaio. Sulla punta 26enne potrebbe esserci anche la Juventus, alla ricerca di un vice Vlahovic. sotto esame anche Okafor (possibile chance contro l’Udinese al posto di Abraham): lo svizzero, però, è un jolly che potrebbe tornare (più) utile in caso di partenza del serbo. E sotto esame c’è anche Chukwueze: seguito, in tal senso, Skov Olsen (24 anni, Brugge). Al centro e in difesa invece, visto l’infortunio di Bennacer e il contratto di Calabria (scadrà a giugno, piace al Galatasaray), tornano a scaldarsi le piste Chukwuemeka (Chelsea) e Tiago Santos (Lille). L.M. Sport.quotidiano.net - La prima squadra. Punte sotto esame. Jovic verso l’addio Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) In scadenza a giugno 2025, fuori dalla lista Champions e dai radar di Fonseca: Luka, sul punto di partire già a fine mercato estivo, ha i bagagli (quasi) pronti per gennaio. Sulla punta 26enne potrebbe esserci anche la Juventus, alla ricerca di un vice Vlahovic.anche Okafor (possibile chance contro l’Udinese al posto di Abraham): lo svizzero, però, è un jolly che potrebbe tornare (più) utile in caso di partenza del serbo. Ec’è anche Chukwueze: seguito, in tal senso, Skov Olsen (24 anni, Brugge). Al centro e in difesa invece, visto l’infortunio di Bennacer e il contratto di Calabria (scadrà a giugno, piace al Galatasaray), tornano a scaldarsi le piste Chukwuemeka (Chelsea) e Tiago Santos (Lille). L.M.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Jovic è in vendita : cosa può succedere nelle prossime ore|Primapagina - COMUNICAZIONE ARRIVATA- Il Milan, nella giornata di ieri, ha chiesto direttamente a Fali Ramadani di trovare una sistemazione last minute al suo assistito Luka Jovic. Con un Abraham in arrivo c’è Jovic che può invece lasciare presto il Milan. com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato. (Justcalcio.com)

Milan - verso il Torino : Kalulu - Adli e Pobega esclusi dai convocati. Jovic in vantaggio su Morata dal 1’|Primapagina - ADLI E POBEGA – Anche per Adli e Pobega (o almeno per uno dei due) il futuro appare lontano da Milano. Ecco perché i nomi di Adli e Pobega vanno considerati in uscita. KALULU – Quello di Kalulu è il caso più chiacchierato. com. Visto il maggiore tempo avuto a disposizione per lavorare con l’allenatore lusitano, quello di Jovic è il nome in pole position anche per partire dal primo minuto contro ... (Justcalcio.com)

Milan-Monza 3-1 LIVE! Jovic-gol con la ‘9’ - Reijnders partecipa alla festa|Primapagina - Le due formazioni lombarde si affrontano nella seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, appuntamento fisso dell’estate rossonera nel nome dell’ex presidente del ‘Diavolo’. 2024-08-13 21:50:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato. 45? – Squadre negli spogliatoi: il primo tempo si conclude sul risultato di 1-1!34’ PARI DEL MONZA CON MALDINI ... (Justcalcio.com)

Calciomercato.com – Milan - Jovic in bilico nonostante il rinnovo : ecco cosa sta succedendo|Primapagina - com. Furlani è pronto a volare verso Madrid nella giornata di mercoledì per completare l’operazione con l’Atletico Madrid e gli agenti dell’attaccante spagnolo, poi verrà analizzata la situazione Abraham. A farne le spese, qualora dovesse concretizzarsi questo scenario, sarebbe Jovic perché il serbo rappresenterebbe un lusso con il rischio che possa perdere le giuste motivazioni. (Justcalcio.com)