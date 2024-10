La polizia trova una borsa con scritto “sicuramente non è una borsa piena di droga” ma è proprio una borsa piena di droga (Di sabato 12 ottobre 2024) “sicuramente non è una borsa piena di droga“. Siamo a Portland in Oregon ed è qui che la polizia, lo scorso martedì 8 ottobre, ha fermato un’auto. Dentro l’abitacolo, una borsa con scritto “sicuramente non è una borsa piena di droga” ma era proprio una borsa piena di droga: 79 pillole blu di fentanyl, tre compresse di ossicodone false e 230 grammi di metanfetamina, per essere precisi. La storia la racconta, tra gli altri, il Guardian. A bordo dell’auto rubata, un uomo e una donna, Reginald Reynolds, 35 anni, e Mia Baggenstos, 37 anni, “che sono stati entrambi arrestati”, come ha spiegato il sergente Kevin Allen, ufficiale delle informazioni pubbliche della polizia di Portland. “All’interno del veicolo c’erano diversi tipi di droga, tra cui metanfetamina e pillole blu di fentanyl, più bilance, denaro e un’arma da fuoco carica”, le parole del poliziotto. Ilfattoquotidiano.it - La polizia trova una borsa con scritto “sicuramente non è una borsa piena di droga” ma è proprio una borsa piena di droga Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “non è unadi“. Siamo a Portland in Oregon ed è qui che la, lo scorso martedì 8 ottobre, ha fermato un’auto. Dentro l’abitacolo, unaconnon è unadi” ma eraunadi: 79 pillole blu di fentanyl, tre compresse di ossicodone false e 230 grammi di metanfetamina, per essere precisi. La storia la racconta, tra gli altri, il Guardian. A bordo dell’auto rubata, un uomo e una donna, Reginald Reynolds, 35 anni, e Mia Baggenstos, 37 anni, “che sono stati entrambi arrestati”, come ha spiegato il sergente Kevin Allen, ufficiale delle informazioni pubbliche delladi Portland. “All’interno del veicolo c’erano diversi tipi di, tra cui metanfetamina e pillole blu di fentanyl, più bilance, denaro e un’arma da fuoco carica”, le parole del poliziotto.

