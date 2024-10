Ilrestodelcarlino.it - Il Karlovarsko a un passo dalla sfida contro Civitanova

(Di sabato 12 ottobre 2024) Esattamente tra un mese la Lube affiancherà alla SuperLega anche gli incontri in Europa, quest’anno purtroppo mediante la Challenge Cup, la terza competizione continentale. In attesa del 12 novembre (ma potrebbe essere il 13 o il 14) quando i biancorossi debutteranno nei 16esimi di finale, si è disputata la partita di andata dei 32esimi tra le due formazioni che puntano a diventare prossime rivali di. In Croazia i cechi delhanno avuto la meglio con un netto 0-3 sui padroni di casa del Mursa Osijek e quindi sono strafavoriti per guadagnare il pass a metà della prossima settimana. Un confrontodi loro non sarebbe una novità per la Lube che li ha già affrontati nella fase a gironi della Champions League del 2019 e battuto due volte col massimo scarto. In tutto i club al via della Challenge Cup 2024-2025 sono 48, parecchi dell’est e dell’area scandinava.