Ha malore mentre tiene un discorso muore l' ex primo ministro scozzese Alex Salmond

L'ex primo ministro della Scozia Alex Salmond è morto all'età di 69 anni. L'ex parlamentare e membro del parlamento scozzese, che ha guidato il Paese tra il 2007 e il 2014 durante il referendum sull'indipendenza, ha avuto un malore mentre teneva un discorso in Macedonia del Nord.

