Grande Fratello, Yulia Bruschi denuncia le condizioni igieniche di un'inquilina: le gravi accuse (Di sabato 12 ottobre 2024) Durante una tranquilla serata al Grande Fratello, Yulia Bruschi ha fatto una dichiarazione scioccante su una coinquilina, mentre parlava nel letto con Shaila Gatta. Anche se Yulia non indossava il microfono, le sue parole sono state captate dalle telecamere di Mediaset Extra, scatenando il pubblico. La modella toscana ha lanciato pesanti accuse sulla scarsa igiene della loro compagna, parlando senza filtri. Le critiche pungenti di Yulia hanno scatenato commenti tra i telespettatori, ma cosa succederà ora tra le concorrenti? Grande Fratello, Yulia Bruschi sparla a letto: l'accusa sulla scarsa igiene Yulia Bruschi, mentre si trovava a letto con Shaila Gatta, ha sollevato le coperte e, tra confidenze notturne, ha iniziato a parlare male di una coinquilina del Grande Fratello.

Grande Fratello - Yulia si lascia andare a forti rivelazioni - . it. La notte, appena trascorsa, è stata di fuoco per alcune concorrenti del Grande Fratello. Yulia si è lasciata andare, mentre parlava con Shaila, a forti considerazioni che non sono passate inosservate agli occhi degli spettatori. credendo di non essere ascoltate, non essendo microfonate,. (Dailynews24.it)

“Dopo il Grande Fratello non potrò più fare le cose di prima” - “Ma chi sei? Cosa hai fatto?” : Javier Matinez liquida l’ansia di Yulia Bruschi di diventare troppo famosa - 20 di notte. Dopo di qui andrai in dei posti, farai delle interviste…”. La fama per chi vi partecipa, salvo rari casi, è ormai temporanea. . Io anche prima ho sempre avuto un certo contegno, essendo una ragazza. Adesso le probabilità che, una volta fuori dalla casa, i concorrenti facciano carriera nel mondo dello spettacolo sono assai ridotte. (Ilfattoquotidiano.it)

Grande Fratello - Yulia nella notte fa un duro attacco a una coinquilina : “Non si lava - non lava nemmeno i denti” - Sono passate ormai diverse settimane dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello e tra triangoli amorosi (clicca QUI per leggere) e nuove amicizie sono nate anche le prime rivalità e antipatie. Nascosta dalle telecamere e senza i microfoni, infatti, la Bruschi ha usato parole forti nei confronti di una delle ragazze che vive in casa con loro, che però sono state intercettate dai ... (Isaechia.it)