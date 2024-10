Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, in programma una cerimonia (Di sabato 12 ottobre 2024) Una Giornata per dire ‘basta’ alle stragi sul posto di lavoro. Un momento di riflessione che, per la 74esima volta, si svolgerà in contemporanea su tutto il territorio nazionale. E, ovviamente, anche a Ferrara. Nello specifico, domenica 13, alle 10 si terrà la Santa Messa in Cattedrale Ferraratoday.it - Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, in programma una cerimonia Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Unaper dire ‘basta’ alle stragi sul posto di. Un momento di riflessione che, per la 74esima volta, si svolgerà in contemporanea su tutto il territorio nazionale. E, ovviamente, anche a Ferrara. Nello specifico, domenica 13, alle 10 si terrà la Santa Messa in Cattedrale

Giornata infortuni lavoro - speciali Rai - La Giornata si celebra domani,ma già da oggi "Unomattina in famiglia" affronta la questione della sicurezza sul lavoro Tutte le testate dedicheranno copertura informativa alla Giornata. 10 In occasione della Giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro, la programmazione Rai dedica approfondimenti sul tema in tv,radio,web. (Televideo.rai.it)

Si celebrerà il 13 ottobre la 74ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro - Per questa particolare giornata in provincia di Arezzo sono previsti due momenti istituzionali, ad Arezzo e Cortona, con il seguente programma: Arezzo Ore 8,30 deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti sul Lavoro in Via Signorelli angolo Via Mecenate Cortona Ore 09,30 S. Arezzo, 11 ottobre 2024 – Si celebrerà il 13 ottobre la 74ª Giornata Nazionale per le Vittime degli ... (Lanazione.it)

