Firenze Pera Toons alla libreria Giunti Odeon per il firmacopie

Firenze, 12 ottobre 2024 - Con più di cinque milioni di followers sui social, Pera Toons è l'autore italiano più venduto del 2023, nel 2024 ha suPerato il traguardo di un milione di copie, domina da mesi le classifiche dei fumetti e dei libri più venduti per ragazzi con tutti i suoi titoli. Con il suo nuovo libro "Ridere" è secondo nella top ten dei libri più venduti in Italia dopo Aldo Cazzullo. Il 13 ottobre arriva a Firenze alla libreria Giunti Odeon. Un attesissimo firmacopie già sold out da giorni con inizio alle ore 15. Il libro. La gita al Museo di Storia Naturale di Pera, Kenny ed Ely sta per prendere una piega inaspettata! Il museo nasconde infatti terribili segreti, tra strane presenze, un direttore ambiguo e un telefono misteriosamente scomparso.

