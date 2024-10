Notizie.com - Delitto di Avetrana, ancora Michele Misseri: “L’assassino sono io. Volevo violentare Sarah”

(Di sabato 12 ottobre 2024)ha rilasciato una nuova intervista a Le Iene in cui ha parlato dell’omicidio della nipoteScazzi.è tornato ad auto-accusarsi dell’omicidio della nipote 15enneScazzi, avvenuto il 26 agosto 2010 ad, in Puglia. Lo ha fatto nel corso di un servizio giornalistico de Le Iene che andrà in onda domani, 13 ottobre, su Italia 1.: “io” (ANSA FOTO) – Notizie.comL’uomo ha ripercorso, insieme all’inviato Alessandro Sortino, tutte le tappe del. Raccontando anche di abusi subìti da piccolo. Sempre in queste ore sua figlia, Valentina, ha rilasciato un’intervista al programma Farwest su Rai 3. La donna non ha dubbi: ad uccidereè stato suo padre. In carcere, però, condannate all’ergastolo, cila madre Cosima Serrano e la sorella Sabrina.