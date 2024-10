Coni, Abodi: “Tempo scaduto per Malagò? Le regole valgono per tutti” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro: "Io non ne ho mai fatto un fatto personale, con lui c'è amicizia" "Tempo scaduto per Giovanni Malagò al Coni? L'ottimismo non passa attraverso la soddisfazione personale, ma attraverso i risultati che si raggiungono insieme. Io non ne ho mai fatto un fatto personale, con Malagò c'è amicizia, ma le regole valgono per Sbircialanotizia.it - Coni, Abodi: “Tempo scaduto per Malagò? Le regole valgono per tutti” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro: "Io non ne ho mai fatto un fatto personale, con lui c'è amicizia" "per Giovannial? L'ottimismo non passa attraverso la soddisfazione personale, ma attraverso i risultati che si raggiungono insieme. Io non ne ho mai fatto un fatto personale, conc'è amicizia, ma leper

