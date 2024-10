Cina: vendite veicoli passeggeri a nuova energia crescono a settembre (Di sabato 12 ottobre 2024) Pechino, 12 ott – (Xinhua) – Il mercato dei veicoli passeggeri a nuova energia in Cina ha continuato a registrare una robusta crescita a settembre, con vendite al dettaglio che hanno raggiunto 1,12 milioni di unita’, come mostrato oggi dai dati dell’associazione di settore. La cifra ha segnato un aumento del 50,9% su base annua e un balzo del 9,6% rispetto al mese precedente, secondo la China Passenger Car Association (CPCA). A settembre, la produzione di veicoli passeggeri a nuova energia ha raggiunto circa 1,22 milioni di unita’, rappresentando un aumento del 51,5% su base annua e un incremento del 16,2% rispetto al mese precedente. Il tasso di penetrazione dei veicoli a nuova energia, un indicatore di popolarita’, e’ salito nel mercato domestico al 53,3% il mese scorso, secondo i dati. Romadailynews.it - Cina: vendite veicoli passeggeri a nuova energia crescono a settembre Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Pechino, 12 ott – (Xinhua) – Il mercato deiinha continuato a registrare una robusta crescita a, conal dettaglio che hanno raggiunto 1,12 milioni di unita’, come mostrato oggi dai dati dell’associazione di settore. La cifra ha segnato un aumento del 50,9% su base annua e un balzo del 9,6% rispetto al mese precedente, secondo la China Passenger Car Association (CPCA). A, la produzione diha raggiunto circa 1,22 milioni di unita’, rappresentando un aumento del 51,5% su base annua e un incremento del 16,2% rispetto al mese precedente. Il tasso di penetrazione dei, un indicatore di popolarita’, e’ salito nel mercato domestico al 53,3% il mese scorso, secondo i dati.

