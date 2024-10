Arriva l'anticiclone africano: tempo quasi estivo su tutta la Puglia (Di sabato 12 ottobre 2024) L'anticiclone africano è in fase di rimonta sul Mediterraneo centrale e le condizioni atmosferiche si manterranno stabili nei prossimi giorni in Puglia. Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, la giornata di domenica risulterà generalmente soleggiata sulla regione Brindisireport.it - Arriva l'anticiclone africano: tempo quasi estivo su tutta la Puglia Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'è in fase di rimonta sul Mediterraneo centrale e le condizioni atmosferiche si manterranno stabili nei prossimi giorni in. Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, la giornata di domenica risulterà generalmente soleggiata sulla regione

Il caldo africano tornerà nel weekend : previsti picchi di 40 gradi. Le previsioni meteo in Puglia - Non c'è tregua: anche questo in arrivo sarà un weekend di fuoco con le temperature di molte città che raggiungeranno il picco più alto mai registrato dall'inizio... (Quotidianodipuglia.it)

