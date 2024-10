Antonella Clerici devota a Carlo Acutis: “Mi appariva di continuo prima di scoprire il tumore” (Di sabato 12 ottobre 2024) "Tra non molto, questo giovane ragazzo, morto di leucemia fulminante a soli 15 anni, sarà proclamato Santo. Ho sempre avuto fede in lui, e un giorno vi racconterò perché. Per chi crede, una preghiera." Con queste parole, Antonella Clerici condivideva su Instagram una foto di Carlo Acutis, il santo dei Millennials. La malattia e la preghiera Solo in seguito, la nota conduttrice ha svelato il legame speciale che la unisce a questo giovane beato, considerato il patrono di internet: "Pochi giorni prima di scoprire un problema di salute, il volto di Carlo mi appariva in continuazione mentre aprivo il telefono per navigare. Era come se mi stesse cercando. prima dell’intervento ho pregato lui, perché, pur non frequentando assiduamente la Chiesa, ho sempre avuto fede. Ilgiorno.it - Antonella Clerici devota a Carlo Acutis: “Mi appariva di continuo prima di scoprire il tumore” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Tra non molto, questo giovane ragazzo, morto di leucemia fulminante a soli 15 anni, sarà proclamato Santo. Ho sempre avuto fede in lui, e un giorno vi racconterò perché. Per chi crede, una preghiera." Con queste parole,condivideva su Instagram una foto di, il santo dei Millennials. La malattia e la preghiera Solo in seguito, la nota conduttrice ha svelato il legame speciale che la unisce a questo giovane beato, considerato il patrono di internet: "Pochi giornidiun problema di salute, il volto dimiin continuazione mentre aprivo il telefono per navigare. Era come se mi stesse cercando.dell’intervento ho pregato lui, perché, pur non frequentando assiduamente la Chiesa, ho sempre avuto fede.

