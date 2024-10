Al via l’immunizzazione contro il virus sinciziale in Toscana (Di sabato 12 ottobre 2024) Partirà martedì 15 ottobre, negli ambulatori dei pediatri di libera scelta della Toscana, l’immunizzazione gratuita per proteggere con gli anticorpi monoclonali le bambine e i bambini nati dal 1° aprile 2024 dal virus respiratorio sinciziale, responsabile delle bronchioliti.Negli ultimi Pisatoday.it - Al via l’immunizzazione contro il virus sinciziale in Toscana Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Partirà martedì 15 ottobre, negli ambulatori dei pediatri di libera scelta dellagratuita per proteggere con gli anticorpi monoclonali le bambine e i bambini nati dal 1° aprile 2024 dalrespiratorio, responsabile delle bronchioliti.Negli ultimi

Lotta al virus sinciziale - via all’immunizzazione. “Anticorpi monoclonali per seimila bambini” - . Nello scorso inverno i ricoveri per virus sinciziale in Toscana sono stati circa 800, di cui 300 al Meyer, a Firenze. Anche in questo caso, consigliamo di procedere alla vaccinazione, consigliandosi col proprio pediatra”. A Firenze quanti bambini verranno coinvolti? “La campagna prevede, da inizio novembre, la somministrazione ai nati tra il 1° aprile e il 30 settembre 2024 negli ... (Lanazione.it)

Virus respiratorio tra i neonati. Parte l’immunizzazione gratuita - Il virus, infatti, è molto pericoloso quando colpisce i lattanti nel primo anno di età e può lasciare strascichi anche nelle età successive con episodi di asma bronchiale. Il virus colpisce solo i bambini? “No, può colpire anche gli adulti ma senza creare i problemi che può invece procurare ai neonati. (Lanazione.it)

Virus sinciziale - slitta l’immunizzazione. Il farmaco è in ritardo - ma c’è una nuova data - Abbiamo già incaricato Estar di utilizzare tutte le clausole previste dal contratto di acquisto e cercare di anticipare quanto più possibile la partenza della campagna”. . “Essendo un virus stagionale – spiegano presidente ed assessore – posticipare eccessivamente la somministrazione rischia di ritardare i risultati attesi da questo grande investimento in termini di salute pubblica che ha ... (Lanazione.it)