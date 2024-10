Ilrestodelcarlino.it - Affronta gli agenti con la bottiglia ’Giaga Giaga’, altra fuga e arresto

(Di sabato 12 ottobre 2024) "A volte ritornano", scriveva Stephen King. Ma se lo scrittore avesse conosciuto "Giaga Giaga", il soprannome di un nigeriano 35enne, pusher di lungo corso al Miralfiore, pluripregiudicato e destinatario di un foglio di via da Pesaro già dal 20 novembre 2023, avrebbe sicuramente scritto "Tornano sempre". Giaga Giaga è stato arrestato, di nuovo, mercoledì per resistenza a pubblico ufficiale daglidella Squadra mobile della polizia di Pesaro. Gliormai lo conoscono bene e così, l’altro giorno, quando lo hanno visto al Miralfiore, è bastata un’occhiata per riconoscersi. "Giaga Giaga" si è dato immediatamente allae glilo hanno rincorso. A questo punto il 35enne ha raccolto unada terra, l’ha spaccata, e l’ha brandita contro i poliziotti. E l’inseguimento non è finito qua.