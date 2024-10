Zelda non è più la stessa: In Echoes of Wisdom per la prima volta passa da principessa a eroina (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per la prima volta nella storia di Nintendo, la principessa Zelda è la protagonista assoluta di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, nuovo capitolo in esclusiva Nintendo Switch. Un titolo inedito e al contempo fedele ai canoni della serie. Fanpage.it - Zelda non è più la stessa: In Echoes of Wisdom per la prima volta passa da principessa a eroina Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per lanella storia di Nintendo, laè la protagonista assoluta di The Legend ofof, nuovo capitolo in esclusiva Nintendo Switch. Un titolo inedito e al contempo fedele ai canoni della serie.

