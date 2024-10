Wta 1000 a Wuhan, Jasmine Paolini eliminata ai quarti dalla cinese Zheng (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nulla da fare per Jasmine Paolini nei quarti di finale al "Dongfeng Voyah Open" , ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3.221.715 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. In una sfida tra olimpioniche (l'azzurra nel doppio con Sara Errani, la cinese nel singolare), la toscana, testa di serie numero 3, si è arresa all’idolo di casa Feedpress.me - Wta 1000 a Wuhan, Jasmine Paolini eliminata ai quarti dalla cinese Zheng Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nulla da fare perneidi finale al "Dongfeng Voyah Open" , ultimo Wtadella stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3.221.715 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di, in Cina. In una sfida tra olimpioniche (l'azzurra nel doppio con Sara Errani, lanel singolare), la toscana, testa di serie numero 3, si è arresa all’idolo di casa

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Jasmine Paolini non ce la fa e si ferma ai quarti di finale del Wta 1000 di Wuhan - Poi finalmente la scossa nel secondo game del secondo set e Paolini viene fuori. Dall’altra parte Sabalenka-Gauff. Jasmine Paolini si ferma ai quarti di finale del Wta 1000 di Wuhan: l’oro olimpico Zheng Qinwen passa in tre set 6-2 3-6 6-3 e raggiunge Wang Xinyu in una semifinale tutta cinese. Pareggiati i conti, all’ultimo atto, Zheng strappa il break alla sua avversaria nel momento cruciale ... (Metropolitanmagazine.it)

Tabellone Wta 1000 Wuhan 2024 : risultati e accoppiamenti con Paolini - (7) Krejcikova 6-3 7-5 Alexandrova b. Dolehide 6-4 6-0 Potapova b. Kudermetova 6-1 6-4 Frech b. (Q) Hontama 6-0 6-4 (6) Navarro bye (4) Gauff bye Tomova b. (16) M. (LL) Burel 1-6 6-4 6-2(3) Paolini bye (7) Krejcikova bye (Q) Baptiste b. (11) Samsonova 6-2 6-2 (Q) Tsurenko b. (WC) Xiy. (Q) Uchijima 6-1 6-2 Fernandez b. (Sportface.it)

Wta 1000 Wuhan 2024 : out Errani/Paolini nel doppio - trionfano Alexandrova/Siniakova - La coppia azzurra, vincitrice a Pechino solo quattro giorni fa, si è infatti arresa nell’ottavo di finale contro Ekaterina Alexandrova e Katerina Siniakova. Finisce all’esordio l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio del Wta 1000 di Wuhan 2024. . La tennista russa e la ceca hanno trionfato in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 10-8 in un’ora e 32 minuti di gioco, ... (Sportface.it)