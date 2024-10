Bergamonews.it - Weekend senza pioggia: tempo in miglioramento fino all’inizio di settimana prossima

(Di venerdì 11 ottobre 2024)insulla nostra regione per la graduale rimonta dell’alta pressione sull’Europa meridionale, mentre le umide correnti atlantiche si fermeranno più a ovest dell’Italia. Tale scenario dovrebbe duraredella, con temperature intorno alle medie stagionali. Le previsioni di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 11 ottobre 2024Previsto: Cielo poco nuvoloso ovunque, salvo qualche nebbia o nube bassa in pianura tra notte e primo mattino, e qualche innocuo annuvolamento pomeridiano su Alpi e Prealpi nelle ore pomeridiane. Temperature: Minime in calo (9/12°C), massime stazionarie o in lieve calo (20/22°C). Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli occidentali.