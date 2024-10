Thesocialpost.it - “Vuoi vedere il mio conto in banca?”. L’ex ct azzurro Mancini sbrocca con il giornalista dopo il ko dell’Arabia Saudita

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roberto, ex ct dell’Italia e attuale allenatore della nazionale, sta vivendo un momento complicato. La sua squadra ha subito una sconfitta casalinga per 2-0 contro il Giappone durante la terza giornata delle Qualificazioni Mondiali asiatiche, aggravando ulteriormente la situazione già delicata per il tecnico italiano. Tra i protagonisti della vittoria giapponese,laziale Daichi Kamada, autore di una prestazione decisiva. La risposta piccata in conferenza stampa La frustrazione diè emersa anche nella conferenza stampa post-partita, dove è stato protagonista di un acceso scambio con ungiapponese che si era permesso una domanda poco gentile nei confronti del Ct. “Lei riceve uno stipendio molto alto ma la sua squadra non si comporta bene in campo”.