Volley, prima trasferta per la Verodol sul campo del Montebianco Volley

Pisa, 11 ottobre 2024 - Secondo giornata di campionato e la Verodol CBD sarà impegnata, sabato 12 alle 17:30, nella prima trasferta stagione sul campo del Montebianco Volley a Pieve a Nievole. Un avversario affrontato alcune stagioni fa, nell'epoca post Covid, ma che da molte stagioni disputa la serie C e che questa volta è nello stesso girone delle casciavoline. Le rossoblù si troveranno di fronte una squadra desiderosa di rivincite dopo aver perso il derby contro il Delfino Pescia per 3/0. Un risultato che non rende giustizia alla formazione di Pieve a Nievole che è stata in partita fino all'ultimo punto in tutti i set. Un avversario quindi da prendere con le dovute cautele che vorrà riscattarsi al debutto davanti al primo pubblico.

