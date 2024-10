Tragico incidente sul rettilineo: l’auto finisce in un fosso, mamma muore davanti agli occhi della figlia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un drammatico incidente si è verificato ieri pomeriggio, 10 ottobre, nel comune di Manerbio in provincia di Brescia. La vittima è Khadija Nasr, 52enne di origini marocchine che avrebbe perso il controllo della sua auto finendo in un fosso. Con lei c’era la figlia 15enne, ricoverata in ospedale con un trauma cranico ma dichiarata già fuori pericolo. Non ce l’ha fatta invece la madre, morta a causa delle gravissime ferite riportate. La ricostruzione dell’incidente Da anni la 52enne viveva a Manerbio, dove era nata anche la figlia. A quanto pare lavorava in un’impresa di pulizie della zona e ogni giorno percorreva via Brescia per recarsi al lavoro e poi tornare a casa. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un drammaticosi è verificato ieri pomeriggio, 10 ottobre, nel comune di Manerbio in provincia di Brescia. La vittima è Khadija Nasr, 52enne di origini marne che avrebbe perso il controllosua auto finendo in un. Con lei c’era la15enne, ricoverata in ospedale con un trauma cranico ma dichiarata già fuori pericolo. Non ce l’ha fatta invece la madre, morta a causa delle gravissime ferite riportate. La ricostruzione dell’Da anni la 52enne viveva a Manerbio, dove era nata anche la. A quanto pare lavorava in un’impresa di puliziezona e ogni giorno percorreva via Brescia per recarsi al lavoro e poi tornare a casa.

