Stellantis, Tavares “Pronti per obiettivi 2025, lavoriamo su realtà” (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Alcuni dei nostri concorrenti stanno dicendo che non possiamo essere Pronti per il 2025. Stellantis è pronta, vi chiediamo però la stabilità di questi regolamenti perchè nel nostro settore dobbiamo pianificare in anticipo. Dovete offrirci un ambiente stabile, affidabile e durevole”. Così l’Ad di Stellantis, Carlos Tavares, in audizione presso le commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. “Considerando la scadenza del 2025 noi siamo Pronti, vi chiediamo di garantirci una stabilità su ciò che avete già deciso, siamo sereni. La strategia scelta dall’Ue non è la migliore, pensiamo ci siano altri modi ma ora che la decisione è stata presa dobbiamo dare il nostro contributo per garantire il raggiungimento di questi obiettivi”, ha spiegato. Unlimitednews.it - Stellantis, Tavares “Pronti per obiettivi 2025, lavoriamo su realtà” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Alcuni dei nostri concorrenti stanno dicendo che non possiamo essereper ilè pronta, vi chiediamo però la stabilità di questi regolamenti perchè nel nostro settore dobbiamo pianificare in anticipo. Dovete offrirci un ambiente stabile, affidabile e durevole”. Così l’Ad di, Carlos, in audizione presso le commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. “Considerando la scadenza delnoi siamo, vi chiediamo di garantirci una stabilità su ciò che avete già deciso, siamo sereni. La strategia scelta dall’Ue non è la migliore, pensiamo ci siano altri modi ma ora che la decisione è stata presa dobbiamo dare il nostro contributo per garantire il raggiungimento di questi”, ha spiegato.

