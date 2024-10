Liberoquotidiano.it - "Sparito". Kate di nuovo in pubblico, ma spunta un dettaglio preoccupante

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo mesi difficili,Middleton torna a occuparsi degli impegni pubblici. Tra gli innumerevoli incontri, la principessa del Galles ha visitato il Southport Community Centre per stringere le mani ai soccorritori e alle famiglie delle tre bambine che hanno perso la vita nell'attacco con coltello avvenuto proprio nella cittadina inglese lo scorso luglio. Ancora una volta la moglie del principe William ha vantato un look da copertina. Come sempre elegantissima,ha optato per un colore burgundy, bordeaux, che ha influenzato il gilet del marito. Poi l'abito chemiser con tanti piccoli pois e un fiocco per chiuderlo sul collo. Sopra al vestito, un cappotto Alexander McQueen, suo designer preferito, già indossato in varie occasioni.