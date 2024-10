Screening oncologici, i camper dell'ASL di Avellino fanno tappa a Chianche e a Taurasi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continua l’impegno dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i camper per lo Screening della mammella e del collo dell’utero (o cervice uterina). Sabato 19 ottobre, in Avellinotoday.it - Screening oncologici, i camper dell'ASL di Avellino fanno tappa a Chianche e a Taurasi Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continua l’impegno'Azienda Sanitaria Locale di, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con iper loa mammella e del collo’utero (o cervice uterina). Sabato 19 ottobre, in

Screening oncologici - i camper dell'ASL fanno tappa a Sant'Angelo a Scala e a Paternopoli - Continua l’impegno dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i Camper per lo screening della mammella e del collo dell’utero (o cervice uterina). Sabato 12 ottobre, in... (Avellinotoday.it)

Screening oncologici - effettuati mille esami diagnostici nei camper dell'Asl di Avellino - Grande successo per le attività di screening oncologici, ad oggi effettuati circa mille esami diagnostici solo nei camper. L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, dal 9 marzo al 29 settembre 2024, in 32 giornate dedicate alla prevenzione nei Comuni... (Avellinotoday.it)

Screening della mammella e della cervice - mille esami nei camper - . La Direzione Generale targata Ferrante ha inteso dare un forte impulso alle attività di Screening della mammella e della cervice uterina (o collo dell’utero), affiancando alle strutture sanitarie e ospedaliere presenti sul territorio (4 Centri per lo Screening Mammografico e 18 Consultori) anche 2 unità mobili destinate ai 118 comuni della provincia. (Anteprima24.it)