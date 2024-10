Scopri “Anima Satura” Il Potere Creativo di Alba Modugno feat. Roberta Giallo (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Anima Satura” è il brano di apertura dell’EP di Alba Modugno, in collaborazione con Roberta Giallo, che esplora il Potere Creativo e il benessere interiore. La canzone mescola sonorità medievali e futuristiche, creando un’atmosfera magica che invita a riScoprire una sensazione di pienezza e grazia attraverso l’autenticità del proprio essere. Alba Modugno e Roberta Giallo Presentano “Anima Satura”, un Mantra di Benessere e Creatività “Anima Satura” è la canzone di punta del primo EP di Alba Modugno, in collaborazione con Roberta Giallo, la produttrice artistica del progetto. Questo brano rappresenta un invito a riScoprire il Potere meraviglioso e benefico che tutti noi possediamo, una capacità che ci permette di vivere esperienze di autentico benessere. Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Anima Satura” Il Potere Creativo di Alba Modugno feat. Roberta Giallo Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) “” è il brano di apertura dell’EP di, in collaborazione con, che esplora ile il benessere interiore. La canzone mescola sonorità medievali e futuristiche, creando un’atmosfera magica che invita a rire una sensazione di pienezza e grazia attraverso l’autenticità del proprio essere.Presentano “”, un Mantra di Benessere e Creatività “” è la canzone di punta del primo EP di, in collaborazione con, la produttrice artistica del progetto. Questo brano rappresenta un invito a rire ilmeraviglioso e benefico che tutti noi possediamo, una capacità che ci permette di vivere esperienze di autentico benessere.

