361magazine.com - Sarah Scazzi, Valentina Misseri è sicura: «L’ha uccisa papà»

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024)intervistata da Salvo Sottile a Far West, in onda su Rai3, non ha dubbi. Secondo lei ad uccidere la cugina è stato suo padre, cugina di, ritorna ad accusare il padre dell’omicidio della giovane. Lui stesso si è autoaccusato dell’omicidio di Avetrana. La figlia adesso, intervistata da Salvo Sottile a Far West su RaiTre, afferma sull’assassino di: «Mio padre. Ma strasicuro proprio», queste le sue parole. «Secondo me lui ci ha provato con. Giustamente lei si è rifiutata. E forse lì mio padre ha temuto chel’avrebbe raccontata a noi anche per salvarsi o per scappare. Quindi secondo me lui è lì che poivoluta zittire,voluta zittire per sempre. Buona parte dell’opinione pubblica pensa che io faccia parte comunque di una famiglia di assassini, quindi comunque io vengo chiamata assassina».