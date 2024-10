Velvetgossip.it - Sangiovanni torna sui social: il messaggio che commuove

(Di venerdì 11 ottobre 2024)ha recentemente riattivato la sua presenza suimedia, condividendo aggiornamenti sulla sua musica e la sua vita quotidiana. I fan sono entusiasti di vederlo di nuovo attivo online! Esordisce con “Oggi ci sarebbe stato il nostro concerto al Forum” ed è soltanto una brevissima introduzione ma dal suono deciso, da ‘spacca cuore’ per i tanti fan che attendevano un suo ritorno dopo l’ultima sua confessione che raccontava un momentaneo ritiro dalle scene musicali e. Crediti: https://www.instagram.com// – velvetgossipUn ritorno che non è stato anticipato da nessun rumors o piccolo indizio, un ritorno dall’effetto wow, è spesso accolto con grande curiosità e attesa, soprattutto per gli aggiornamenti sulla musica ei progetti futuri che riguardano