rovere Nelson e ’11 case’ | Per far sentire tutti meno soli

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Si intitola 11 case il nuovo album dei, in uscita l’11 ottobre per Nigiri/Sony Music Italy, anticipato dai singoli FUORI ROTTA e stupido classico. Un album di cui la band si dichiara particolarmente fiera e che, in effetti, sembra contenere un’intimità nuova e nuove sonorità. «Sicuramente è stato l’album più interessante a cui lavorare. – ci dice– Col primo disco eravamo alle prime armi ed è stato faticoso capire come fare le cose. Il secondo disco è stato scritto ognuno da casa propria, perché c’era la quarantena. È stata una bella sfida. Questo è il disco che ci ha permesso di lavorare in studio con la conoscenza maturata in questi anni. Ci siamo messi alla prova in un contesto diverso, lavorando con più di 15 persone che ci hanno aiutato a tirare fuori qualcosa di nuovo».