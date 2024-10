Rossetti scuri, la guida a colori e trucchi giusti dopo i 40 anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Contrariamente a quanto si dice, non c’è alcuna regola che vieti l’uso di Rossetti scuri dopo i 40 anni. Anzi, le tonalità extra dark, dal marrone al bordeaux fino al viola, stanno tornando di moda per l’autunno 2024. Come spiegano vari make-up artist, il rossetto scuro comunica capacità decisionale, femminilità e assertività e aggiunge interessanti note gotiche e vintage. Quel che può essere opportuno imparare è come indossarli con stile anche a 40, 50 e 60 anni. Va tenuto presente, infatti, che, col tempo, le labbra si assottigliano, la produzione di collagene diminuisce e i muscoli intorno alla bocca perdono leggermente vigore. I colori da scegliere Le nuance di tendenza per l’autunno 2024 e l’inverno 2025 includono bordeaux, rosso scuro, marrone cioccolato e nero. Quotidiano.net - Rossetti scuri, la guida a colori e trucchi giusti dopo i 40 anni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Contrariamente a quanto si dice, non c’è alcuna regola che vieti l’uso dii 40. Anzi, le tonalità extra dark, dal marrone al bordeaux fino al viola, stanno tornando di moda per l’autunno 2024. Come spiegano vari make-up artist, il rossetto scuro comunica capacità decisionale, femminilità e assertività e aggiunge interessanti note gotiche e vintage. Quel che può essere opportuno imparare è come indossarli con stile anche a 40, 50 e 60. Va tenuto presente, infatti, che, col tempo, le labbra si assottigliano, la produzione di collagene diminuisce e i muscoli intorno alla bocca perdono leggermente vigore. Ida scegliere Le nuance di tendenza per l’autunno 2024 e l’inverno 2025 includono bordeaux, rosso scuro, marrone cioccolato e nero.

