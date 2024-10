Quarto, tragedia a scuola: bimbo di 10 anni si sente male e muore (Di venerdì 11 ottobre 2024) tragedia questa mattina a Quarto, all’istituto scolastico Borsellino di via Crocillo. Un bambino di appena 10 anni è morto. Sarebbe stato stroncato da un’aneurisma. Quarto, tragedia a scuola: muore bimbo di 10 anni I carabinieri della Tenenza di Quarto sono intervenuti poco fa presso il II circolo didattico dopo la segnalazione di un malore fatale. L'articolo Quarto, tragedia a scuola: bimbo di 10 anni si sente male e muore Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Quarto, tragedia a scuola: bimbo di 10 anni si sente male e muore Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)questa mattina a, all’istituto scolastico Borsellino di via Crocillo. Un bambino di appena 10è morto. Sarebbe stato stroncato da un’aneurisma.di 10I carabinieri della Tenenza disono intervenuti poco fa presso il II circolo didattico dopo la segnalazione di un malore fatale. L'articolodi 10siTeleclubitalia.

