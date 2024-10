Premio Nobel per la pace: mossa a sorpresa del comitato? (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un Premio in bilico tra pace e guerra. Sembrano essere questi i requisiti comuni ai favoriti per il Nobel per la pace 2024. A contenderselo sono l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unhcr), la Corte internazionale di giustizia, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il leader ucraino Volodymyr Zelensky, presidente Premio Nobel per la pace: mossa a sorpresa del comitato? L'Identità. Lidentita.it - Premio Nobel per la pace: mossa a sorpresa del comitato? Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unin bilico trae guerra. Sembrano essere questi i requisiti comuni ai favoriti per ilper la2024. A contenderselo sono l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unhcr), la Corte internazionale di giustizia, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il leader ucraino Volodymyr Zelensky, presidenteper ladel? L'Identità.

