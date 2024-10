Premio Nobel per la pace 2024 a giapponese Nihon Hidankyo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Premio Nobel per la pace del 2024 è stato assegnato all'organizzazione antinucleare giapponese Nihon Nihon Hidankyo, movimento popolare di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki che da anni si prodiga per una moratoria definitiva globale delle armi nucleari "e per aver dimostrato - si legge nella motivazione del Premio - che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate". Il comitato norvegese per il Nobel ha affermato che nell'assegnare il Premio Nobel per la pace 2024 a Nihon Hidankyo si è voluto riconoscere che "nessuna arma nucleare è stata usata in guerra negli ultimi 80 anni. Gli sforzi straordinari di Nihon Hidankyo e di altri rappresentanti degli Hibakusha hanno contribuito notevolmente all'istituzione del tabù nucleare". Quotidiano.net - Premio Nobel per la pace 2024 a giapponese Nihon Hidankyo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilper ladelè stato assegnato all'organizzazione antinucleare, movimento popolare di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki che da anni si prodiga per una moratoria definitiva globale delle armi nucleari "e per aver dimostrato - si legge nella motivazione del- che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate". Il comitato norvegese per ilha affermato che nell'assegnare ilper lasi è voluto riconoscere che "nessuna arma nucleare è stata usata in guerra negli ultimi 80 anni. Gli sforzi straordinari die di altri rappresentanti degli Hibakusha hanno contribuito notevolmente all'istituzione del tabù nucleare".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il premio Nobel per la pace 2024 all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo - Hidankyo collabora con queste organizzazioni per la difesa dei diritti e del benessere di queste persone. Il premio Nobel per la pace del 2024 è stato assegnato all’organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo. Ha membri in tutte le prefetture giapponesi, rappresentando così quasi tutti gli Hibakusha organizzati. (Metropolitanmagazine.it)

Il premio Nobel per la pace 2024 va all'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo per gli sforzi contro la bomba atomica - Premiata dal Comitato per il Nobel norvegese “per gli sforzi per raggiungere un mondo libero da armi nucleari e per dimostrare attraverso testimonianze dirette che le armi nucleari non devono mai più essere usate”. (Wired.it)

Cos’è Nihon Hidankyo - organizzazione giapponese premio Nobel per la Pace 2024 - Articolo completo: Cos’è Nihon Hidankyo, organizzazione giapponese premio Nobel per la Pace 2024 dal blog Lettera43 . … pic. Il comitato norvegese di Oslo lo ha assegnato per il suo impegno volto «a realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso le sue testimonianze che tali ordigni non devono mai più essere utilizzati». (Lettera43.it)