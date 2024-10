Pozzuoli: sabato 12 il trigesimo del dottore dal cuore d’oro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Domani alle 18.00, presso la Chiesa di San Raffaele a Pozzuoli, si terrà il trigesimo dell’anima benedetta di Raffaele Belvini, per anni medico presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie. Il dott. Belvini è stato interprete di una medicina fatta di fatica quotidiana, di spirito di sacrificio e senso di responsabilità. Ha dedicato la sua vita Pozzuoli: sabato 12 il trigesimo del dottore dal cuore d’oro Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Domani alle 18.00, presso la Chiesa di San Raffaele a, si terrà ildell’anima benedetta di Raffaele Belvini, per anni medico presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie. Il dott. Belvini è stato interprete di una medicina fatta di fatica quotidiana, di spirito di sacrificio e senso di responsabilità. Ha dedicato la sua vita12 ildeldalIl Blog di Giò.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pozzuoli : sabato 12 il trigesimo del dottore dal cuore d’oro - 00, presso la Chiesa di San Raffaele a Pozzuoli, si terrà il trigesimo dell’anima benedetta di Raffaele Belvini, per anni medico presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie. Domani alle 18. Belvini è stato interprete di una medicina fatta di fatica quotidiana, di spirito di sacrificio e senso di responsabilità. (Ilblogdigio.it)

Pozzuoli : sabato 12 il trigesimo del dottore dal cuore d’oro - . Il dott. Ha dedicato la sua vita […] The post Pozzuoli: sabato 12 il trigesimo del dottore dal cuore d’oro appeared first on Il Blog di Giò. Domani alle 18. 00, presso la Chiesa di San Raffaele a Pozzuoli, si terrà il trigesimo dell’anima benedetta di Raffaele Belvini, per anni medico presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie. (Ilblogdigio.it)