Pierluigi Collina: “Arbitrare mi manca. Ho trasformato una passione in un lavoro” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Credo di poter dire di essere un privilegiato. Per lavoro faccio quello che è la mia passione: occuparmi di arbitri”. E ancora: “Arbitrare mi manca. E mi sorprende che ora ci siano ragazzi che mi conoscono senza avermi mai visto Arbitrare”. Sono le confessioni di Pierluigi Collina, il più famoso degli arbitri di calcio, oggi presidente della commissione arbitrale della FIFA, intervistato da Gianluca Gazzoli sul palco del Festival dello Sport di Trentot. L’ex fischietto sfoglia l’album dei ricordi: “Ho anche arbitrato una partita di Holly e Benji. E pensare che ho fatto l’arbitro per caso. Ho fatto un corso per arbitri così per provare. Mi sono visto accettato, tutto filava liscio. Ma i miei amici non capivano cosa mi spingesse a girare l’Italia per Arbitrare. A vent’anni di solito pensi soprattutto a divertirti”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Credo di poter dire di essere un privilegiato. Perfaccio quello che è la mia: occuparmi di arbitri”. E ancora: “mi. E mi sorprende che ora ci siano ragazzi che mi conoscono senza avermi mai visto”. Sono le confessioni di, il più famoso degli arbitri di calcio, oggi presidente della commissione arbitrale della FIFA, intervistato da Gianluca Gazzoli sul palco del Festival dello Sport di Trentot. L’ex fischietto sfoglia l’album dei ricordi: “Ho anche arbitrato una partita di Holly e Benji. E pensare che ho fatto l’arbitro per caso. Ho fatto un corso per arbitri così per provare. Mi sono visto accettato, tutto filava liscio. Ma i miei amici non capivano cosa mi spingesse a girare l’Italia per. A vent’anni di solito pensi soprattutto a divertirti”.

