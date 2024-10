Opere finanziate con il Pnrr. Più monitoraggi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Patto tra Prefettura di Lodi, Tribunale e Procura per monitorare le Opere finanziate con fondi Pnrr. Ieri mattina, il protocollo è stato siglato alla presenza del prefetto Enrico Roccatagliata, del presidente del Tribunale Angelo Gin Tibaldi, e del procuratore di Lodi, Laura Pedio, con l’obiettivo di fissare un modello di collaborazione per rendere più efficace e puntuale gli accertamenti di natura amministrativa e giudiziaria. All’incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle forze di polizia e pure il rappresentante della Direzione Investigativa Antimafia di Milano. Ilgiorno.it - Opere finanziate con il Pnrr. Più monitoraggi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Patto tra Prefettura di Lodi, Tribunale e Procura per monitorare lecon fondi. Ieri mattina, il protocollo è stato siglato alla presenza del prefetto Enrico Roccatagliata, del presidente del Tribunale Angelo Gin Tibaldi, e del procuratore di Lodi, Laura Pedio, con l’obiettivo di fissare un modello di collaborazione per rendere più efficace e puntuale gli accertamenti di natura amministrativa e giudiziaria. All’incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle forze di polizia e pure il rappresentante della Direzione Investigativa Antimafia di Milano.

