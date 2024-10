“Ogni altro suono” con Alessia Tondo e Nino Gvilia (Di venerdì 11 ottobre 2024) CASTRIGNANO DEI GRECI – Nuovo appuntamento con Ogni altro suono, la rassegna di arte e musica organizzata da Ramdom aps, che vede la direzione artistica di Donato Epiro. A partire dalle 21 di sabato 19 ottobre, al termine dell’inaugurazione dell’opera “Offendicula” di Gaia Di Lorenzo, prodotta da Lecceprima.it - “Ogni altro suono” con Alessia Tondo e Nino Gvilia Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CASTRIGNANO DEI GRECI – Nuovo appuntamento con, la rassegna di arte e musica organizzata da Ramdom aps, che vede la direzione artistica di Donato Epiro. A partire dalle 21 di sabato 19 ottobre, al termine dell’inaugurazione dell’opera “Offendicula” di Gaia Di Lorenzo, prodotta da

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter a caccia di un altro record : a Monza con 1 sicuro più 1 incognita – TS - Thuram la costante: Inzaghi vuole sfruttare un’ondata favorevole per la partita tra Monza e Inter! LA CERTEZZA – Nel contesto di un turnover moderato che Inzaghi intende effettuare in occasione della gara contro la squadra allenata da Alessandro Nesta, la certezza si chiama Marcus Thuram. L’attaccante transalpino, impiegato per un totale di 90 minuti nei due impegni di Nations League contro ... (Inter-news.it)

Altro che Caracas : a Roma tre incidenti stradali ogni ora - 193 morti nel 2023 - Ci sono poi alcolici, psicofarmaci o droga, o conducenti molto anziani dai riflessi rallentati, e l’eccessiva velocità. Persino l’assolato e “desertico” mese di agosto ha continuato a far registrare investimenti mortali e incidenti gravi. . Discorso a parte merita la Pontina che essendo strada extra-urbana vede figurare tanto incidenti sul tratto prettamente urbano, quanto su quello fuori dal ... (Ilfoglio.it)

Crepet : “Educare è togliere - non aggiungere. Se diamo ai bambini ogni comfort - non faranno altro che pretendere - senza mai imparare a conquistare” - . L'articolo Crepet: “Educare è togliere, non aggiungere. Se diamo ai bambini ogni comfort, non faranno altro che pretendere, senza mai imparare a conquistare” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Un grido di allarme, ma anche un invito a riscoprire il valore dell'indipendenza e della fatica. (Orizzontescuola.it)