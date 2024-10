Nei cieli di Bergamo compare l’aurora boreale: le spettacolari foto da Sant’Agostino (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bergamo. Un fenomeno raro, rarissimo, ma che ieri sera ha illuminato i cieli di tutta l’Italia, Bergamo compresa. Nelle ultime ore di giovedì (10 ottobre) chi si è affacciato alle finestre, ai giardini o sulle montagne, ha potuto ammirare l’aurora boreale. Si forma grazie all’interazione tra il campo magnetico terrestre e il vento solare ed è molto difficile che sia visibile sotto il 50° parallelo. Ieri, però, i cieli particolarmente limpidi hanno permesso che il fenomeno fosse visibile anche dal nostro paese. Le spettacolari foto di Francesco Pividori, scattate da Sant’Agostino. Bergamonews.it - Nei cieli di Bergamo compare l’aurora boreale: le spettacolari foto da Sant’Agostino Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024). Un fenomeno raro, rarissimo, ma che ieri sera ha illuminato idi tutta l’Italia,compresa. Nelle ultime ore di giovedì (10 ottobre) chi si è affacciato alle finestre, ai giardini o sulle montagne, ha potuto ammirare. Si forma grazie all’interazione tra il campo magnetico terrestre e il vento solare ed è molto difficile che sia visibile sotto il 50° parallelo. Ieri, però, iparticolarmente limpidi hanno permesso che il fenomeno fosse visibile anche dal nostro paese. Ledi Francesco Pividori, scattate da

