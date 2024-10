Mo: Tenenti (Unifil), 'bombardamenti intorno a base quotidiani' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tel Aviv, 11 ott. (Adnkronos) - Se non annunciato, di certo neanche arrivato di sorpresa. Commenta così, in un'intervista a Repubblica, l'attacco israeliano sul quartier generale dell'Unifil a Naqura, nel sud del Libano, Andrea Tenenti, portavoce della missione delle Nazioni Unite nell'area. "I bombardamenti intorno alla base ormai sono quotidiani - spiega - quindi chi era all'interno non è stato colto di sorpresa. I livelli di allerta per la sicurezza erano già al massimo. Avevamo avuto già avvisaglie di pericolo reale, con colpi vicinissimi. Paradossalmente, ieri non è stato subito chiaro che la torretta era stata colpita, perché si trova all'estremità della base. Alcuni colpi arrivati nei giorni scorsi sembravano più vicini: ma poi i colleghi che erano a Naqura hanno capito che c'erano dei feriti, e tutto è cambiato". "Nella missione ci sono 10. Liberoquotidiano.it - Mo: Tenenti (Unifil), 'bombardamenti intorno a base quotidiani' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tel Aviv, 11 ott. (Adnkronos) - Se non annunciato, di certo neanche arrivato di sorpresa. Commenta così, in un'intervista a Repubblica, l'attacco israeliano sul quartier generale dell'a Naqura, nel sud del Libano, Andrea, portavoce della missione delle Nazioni Unite nell'area. "Iallaormai sono- spiega - quindi chi era all'interno non è stato colto di sorpresa. I livelli di allerta per la sicurezza erano già al massimo. Avevamo avuto già avvisaglie di pericolo reale, con colpi vicinissimi. Paradossalmente, ieri non è stato subito chiaro che la torretta era stata colpita, perché si trova all'estremità della. Alcuni colpi arrivati nei giorni scorsi sembravano più vicini: ma poi i colleghi che erano a Naqura hanno capito che c'erano dei feriti, e tutto è cambiato". "Nella missione ci sono 10.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libano - Tenenti (portavoce missione italiana Unifil) : “Israele ci ha chiesto di andare via - abbiamo rifiutato. La situazione è preoccupante” - Quindi, è importante che si capisca la necessità urgente dei corridoi umanitari per portare assistenza, come abbiamo sempre fatto in passato, anche se Unifil non è propriamente una missione umanitaria – precisa – ma di monitoraggio. Siamo rimasti ma sicuramente la situazione è preoccupante per quello che sta succedendo in questi giorni”. (Ilfattoquotidiano.it)

Libano - Tenenti (Unifil) : “Lavoriamo giorno e notte contro escalation - soluzione non è militare” - "Rischio conseguenze catastrofiche da conflitto regionale" Dopo l'attacco di Hezbollah a Majdal Shams e la possibile rappresaglia israeliana "si lavora giorno e notte per cercare di diminuire le tensioni" ed evitare un conflitto regionale che "avrebbe conseguenze catastrofiche". Lo dice all'Adnkronos il portavoce della missione dell'Onu in Libano (Unifil), Andrea Tenenti, dinanzi al rischio di ... (Sbircialanotizia.it)