Mia madre truffata da falso carabiniere Presi soldi ori e persino le fedi nuziali

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Siena, 11 ottobre 2024 – “Ora non ha più un gioiello. Dopo due furti in casa e la truffa di martedì le hanno preso davvero tutto.la sua fede e quella di mio padre che non c’è più”, racconta amareggiato Fabrizio Grazzini. Ladi 87 anni, che vive in strada dell’Arbiola, è stata raggirata con il trucco del fintoche chiede denaro e preziosi per sistemare le cose dopo che il figlio ha avuto un terribile incidente. “Ma io non ho avuto alcun sinistro”, aggiunge ricostruendo la storia già raccontata ai carabinieri di viale Bracci dove mercoledì ha accompagnato sua mamma. “Cosa posso raccomandare? Attenzione perché non hanno scrupoli con le persone fragili”, dice Grazzini. Il copione quale è stato? “La prima telefonata intorno alle 12 e, con l’Arma abbiamo verificato che l’hanno tenuta al telefono più di un’ora.