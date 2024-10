Malattie respiratorie, l’autonomia differenziata compromette la possibilità di cure al Sud (Di venerdì 11 ottobre 2024) In Campania 900 milioni di euro l’anno è l’onere economico per i pazienti con BPCO. Riuniti a Ischia, gli esperti avvertono: l’autonomia differenziata potrebbe compromettere la possibilità di cure ottimali nelle regioni del Sud. "l’autonomia differenziata potrebbe mettere a rischio la salute di Napolitoday.it - Malattie respiratorie, l’autonomia differenziata compromette la possibilità di cure al Sud Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In Campania 900 milioni di euro l’anno è l’onere economico per i pazienti con BPCO. Riuniti a Ischia, gli esperti avvertono:potrebbere ladiottimali nelle regioni del Sud. "potrebbe mettere a rischio la salute di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autonomia differenziata - il capo dei medici : “L’Autonomia aumenterà le disuguaglianze tra nord e sud” - . Ora sono valutati rispetto alla spesa che producono, alle ricette che prescrivono, ma dovrebbero essere giudicati sulle performance che realizzano e sul miglioramento della qualità dei pazienti. Non facciamola morire”. I sistemi regionali non sono stati in grado di interagire tra di loro, il fallimento è acclarato”. (Quotidiano.net)

I nemici dell’Autonomia differenziata diventano federalisti sull’eutanasia - Al Pirellone le audizioni degli esperti sulla proposta di legge dei radicali per il fine vita. Il tentativo è quello di far passare per fedele alla Carta una norma che concede alle Regioni il potere di dare la morte. Continua a leggere . (Laverita.info)

Vincenzo De Luca contro l’autonomia differenziata : “Nella Città dei Mille la nostra battaglia per l’unità nazionale” - Bergamo. Lo sguardo è quello di chi non ha paura, di chi è pronto alla sfida, di chi non si sottrae. E poi ci si stupisce perché più della metà degli italiani non va a votare: le parole della politica hanno perso ogni significato. Provocatorio ma lucido, tagliente, impegnato in un’analisi amara che racconta di un’Italia che, come vuole l’autonomia differenziata, sembra lavorare più per acuire ... (Bergamonews.it)