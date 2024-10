L’ultimo look (low cost) di Kate Middleton rilancia l’abbinamento colore del momento (Di venerdì 11 ottobre 2024) Kate Middleton ha accompagnato il marito William a Southport per incontrare le famiglie delle vittime della strage di luglio. Per l’occasione, la reale ha scelto un look autunnale color borgogna. La principessa Kate ha indossato un abito a pois di Whistels con fiocco annodato al collo, attualmente disponibile a 129 euro, e un cappotto doppiopetto di Alexander McQueen. Per completare la mise, Middleton ha optato per pump in suede di Gianvito Rossi, clutch firmata Emmy London e pendenti di Catherine Zoraida. Per la reale, l’abbinamento perfetto per i prossimi mesi prevedere la combo marrone e burgundy. GUARDA LE FOTO Kate Middleton e le altre a Wimbledon 2024: acconciature capelli da copiare Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA L’ultimo look (low cost) di Kate Middleton rilancia l’abbinamento colore del momento Amica. Amica.it - L’ultimo look (low cost) di Kate Middleton rilancia l’abbinamento colore del momento Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ha accompagnato il marito William a Southport per incontrare le famiglie delle vittime della strage di luglio. Per l’occasione, la reale ha scelto unautunnale color borgogna. La principessaha indossato un abito a pois di Whistels con fiocco annodato al collo, attualmente disponibile a 129 euro, e un cappotto doppiopetto di Alexander McQueen. Per completare la mise,ha optato per pump in suede di Gianvito Rossi, clutch firmata Emmy London e pendenti di Catherine Zoraida. Per la reale, l’abbinamento perfetto per i prossimi mesi prevedere la combo marrone e burgundy. GUARDA LE FOTOe le altre a Wimbledon 2024: acconciature capelli da copiare Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA L’ultimo(low) dil’abbinamentodelAmica.

