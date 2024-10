Libano, Usa a Israele: “Garantire sicurezza Unifil” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Garantire "la sicurezza delle forze Unifil". E' il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, a esortare il ministro L'articolo Libano, Usa a Israele: “Garantire sicurezza Unifil” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Libano, Usa a Israele: “Garantire sicurezza Unifil” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) –"ladelle forze". E' il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, a esortare il ministro L'articolo, Usa a: “” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libano - Usa a Israele : “Garantire sicurezza Unifil” - (Adnkronos) – Garantire "la sicurezza delle forze Unifil". Lo ha riferito Haaretz, precisando che durante un colloquio Austin ha ribadito al suo omologo […] The post Libano, Usa a Israele: “Garantire sicurezza Unifil” appeared first on L'Identità. E' il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, a esortare il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, dopo gli attacchi delle Idf contro la ... (Lidentita.it)

Libano - Usa a Israele : “Garantire sicurezza Unifil” - Austin ha quindi ribadito "il sostegno incrollabile" degli Stati Uniti riguardo il diritto di Israele all'autodifesa. Fonti Tel Aviv: "Risposta a Iran ancora in fase di pianificazione" Garantire "la sicurezza delle forze Unifil". E' il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, a esortare il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, dopo gli attacchi delle Idf […]. (Sbircialanotizia.it)

Libano - Usa a Israele : “Garantire sicurezza Unifil” - E' il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, a esortare il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, dopo gli attacchi delle Idf contro la missione Onu in Libano degli ultimi due giorni. . (Adnkronos) – Garantire "la sicurezza delle forze Unifil". Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)