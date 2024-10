Ilrestodelcarlino.it - Lepore: "Doppio binario sulla Porrettana"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il primo cittadino di Bologna e sindaco metropolitano Matteochiede che in tempi brevi vi sia il raddei binarilinea ferroviaria. Dallo scorso 16 settembre, giorno in cui hanno riaperto le scuole, sono stati innumerevoli i disagi soprattutto per i viaggiatori che dovevano muoversitratta che collega Porretta a Casalecchio e ieri mattina la goccia che ha fatto traboccare il vaso: a causa del vento un grosso ramo di un albero prima ha urtato i cavi di alimentazione del treno tra Sasso Marconi e Borgonuovo e poi si è appoggiato sui fili elettrici. La circolazione ferroviaria è stata bloccata tra Casalecchio e Marzabotto e di conseguenza sono partiti i mezzi tra il malumore dei passeggeri che hanno atteso anche più di un’ora prima di salire sul pullman.