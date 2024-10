Quotidiano.net - Le Creuset: sorpresa. Il bianco trionfa in cucina e a tavola

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Da semplice base della palette colori, i toni neutri sono passati ad essere tra le nuance di tendenza più significative nell’home décor e nella moda. Lepresenta White: il neutro per antonomasia. Cool, classico e allo stesso tempo moderno, White di Leè come una tela immacolata ideale per donare lo stile desiderato e far risaltare gli invitanti colori delle ricette nel piatto. White, infatti, incarna l’essenza del minimalismo per gli accessori daall’insegna della bellezza e dell’eleganza senza sforzo. È estremamente versatile e facile da abbinare con tutti gli altri colori presenti in, ma allo stesso è un colore in grado di emergere da solo donando un tocco di luce alla. Il nuovo colore è un nuovo gioiello che brilla in: rende luminosa lae con la sua tonalità ne esalta la raffinatezza.