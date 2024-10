Thesocialpost.it - L’auto nel fosso e contro un albero: la mamma è morta davanti agli occhi della figlia

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Manerbio (BS) – Un terribile incidente ha sconvolto la comunità di Manerbio nel pomeriggio di giovedì, quando Khadija Nasr, 52 anni, ha perso la vita in un incidente stradale lungo via Brescia. La donna era alla guida di una Ford Fiesta, che, per ragioni ancora da chiarire, è finita fuori strada, precipitando in une terminando la sua corsaun. L’impatto fatale è avvenuto intorno alle 16, e a bordo delc’era anche la15enne, che ha assistito impotente alla tragica scena. La giovane è stata ricoverata in ospedale con un trauma cranico, ma i medici l’hanno dichiarata fuori pericolo di vita. Le prime ipotesi sull’incidente parlano di un possibile maloreconducente o di un guasto meccanico, che avrebbe provocato lo sbandamento improvviso del, la quale ha invaso la corsia opposta prima di volare nel